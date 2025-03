'Neymar wil fors inleveren en (zo goed als) gratis voor Barça komen voetballen, maar één man houdt dé zomertransfer tegen'

Neymar wil volgend seizoen opnieuw bij FC Barcelona voetballen. De Braziliaan is zelfs bereid om enorm in te leveren op zijn loon. Al moet hij nog één iemand in Camp Nou zien te overtuigen.

Neymar is momenteel aan de slag bij Santos FC met één doel: zijn topniveau terugvinden om komende zomer door de grote poort terug te keren naar Europa. De Goddelijke Kanarie wil op het allerhoogste niveau het WK van 2026 voorbereiden. De aanvaller steekt overigens niet onder stoelen of banken dat hij héél graag wil terugkeren naar FC Barcelona. Meer zelfs: Neymar is bereid om financieel in te leveren zodat Barça hem probleemloos kan betalen. SPORT weet dat Joan Laporta en Deco oren hebben naar dat plan. De voorzitter en sportief directeur van Barcelona hebben echter nog werk om Hansi Flick te overtuigen. De coach van de Catalaanse grootmacht twijfelt niet alleen aan de fysieke paraatheid van de Braziliaan, maar vreest eveneens dat zijn komst de rust in de kleedkamer zal verstoren. Bovendien is Neymar niet de enige die wil terugkeren. Komen Lionel Messi én Neymar terug voetballen voor FC Barcelona? Ook Lionel Messi wil - nadat zijn contract bij Miami FC is afgelopen - terugkeren naar Camp Nou. De Vlo wil eveneens bij Barça het WK voorbereiden. En we hebben zo'n voorgevoel dat hij een stapje voor heeft op de terugkeer van Neymar…