Op deze manier kan Club Brugge zelfs als tweede naar de Champions League: één grote voorwaarde

Club Brugge richt de blik op een rechtstreeks ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Opvallend genoeg hoeft het daarvoor mogelijk niet eens leider RC Genk bij te benen.

Een nieuwe UEFA-regel zou ervoor kunnen zorgen dat België uitzonderlijk twee ploegen meteen in de groepsfase krijgt. Dat is te danken aan de sterke Europese prestaties van blauw-zwart in de voorbije jaren, schrijft Het Nieuwsblad.

Alleen Club Brugge zou dus van de regel kunnen profiteren, niet eender welke Belgische club die als tweede eindigt. Alles hangt af van wat er in de Europa League gebeurt.

Als de Europa League-winnaar zich via de eigen competitie al kwalificeert voor de Champions League, dan schuift het vrijgekomen ticket door. Dat gaat dan naar het team met de hoogste coëfficiënt in de Champions League-voorrondes. Vorig jaar was Benfica het eerste team dat hier gebruik van maakte, nadat Atalanta de Europa League won.

Momenteel lijkt Benfica opnieuw het team met de hoogste coëfficiënt te worden. Maar als het zich via de Portugese competitie al rechtstreeks plaatst, dan schuift het voordeel door. Indien Sporting Portugal als tweede eindigt en Benfica kampioen wordt, dan zou Club Brugge dit ticket kunnen overnemen.

Blauw-zwart heeft dit scenario echter niet volledig in eigen handen. Om de kansen gaaf te houden, moet het in de terugmatch bij Aston Villa een goed resultaat halen. Dat is cruciaal in de coëfficiëntenstrijd.

Feyenoord vormt namelijk een bedreiging. De Rotterdammers hebben aan een beter resultaat tegen Inter dan Club Brugge bij Villa genoeg om over blauw-zwart te springen. Als Feyenoord daarna nog derde eindigt in de Eredivisie, kan het de bonus alsnog afsnoepen.