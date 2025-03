Vincent Kompany spreekt klare taal na zeer pijnlijke thuisnederlaag tegen laagvlieger Bochum

Bayern München leed zaterdag zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen tegen Bochum. Dit zelfs na 2-0 op voorsprong te zijn gekomen.

Bayern München kwam al redelijk snel met 2-0 op voorsprong tegen Bochum. Der Rekordmeister was er iets te gerust in, want na een rode kaart gingen de bezoekers erop en erover.

Een 2-0 voorsprong uit handen geven in eigen huis, Bayern zijnde, mag nooit gebeuren. Dat beseft ook Vincent Kompany. "We zoeken geen excuses. We kunnen zoveel analyseren als we willen, maar uiteindelijk moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat we hieruit leren richting onze volgende wedstrijd", vertelde de coach volgens HLN.

"Tot dusver is dat altijd goed gelukt. Het is belangrijk dat je accepteert dat er kritiek komt, maar we moeten focussen op onze reactie in de volgende match", gaat hij verder.

Kompany besloot om tussen de CL-wedstrijden tegen Bayer Leverkusen door te roteren. Te veel waarschijnlijk. De rode kaart van Palhinha hielp ook niet, maar daar wil Kompany het niet over hebben.

"De rode kaart mag geen excuus zijn. Zelfs met z’n tienen stonden we 2-1 voor en zouden we deze wedstrijd moeten winnen, of op z’n minst niet verliezen. Maar ik wil geen krediet wegnemen van Bochum, ze verdienden de zege."