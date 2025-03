Koen Casteels doet nog opvallende onthulling over KBVB na zijn afscheid

Koen Casteels heeft bij MidMid gepraat over de voetbalbond, en hoe hij niet akkoord is met de gang van zaken daar. Hij nam ook meteen afscheid van de nationale ploeg.

De terugkeer van Thibaut Courtois naar de Rode Duivels heeft duidelijk wat losgemaakt bij een aantal spelers. Zo erg zelfs dat Koen Casteels besloten heeft om te stoppen bij de nationale ploeg.

Dat kondigde hij bij de podcast MidMid aan. De doelman vindt het niet oké dat er zoveel moeite wordt gedaan voor Thibaut Courtois, en dat die plots weer met open armen ontvangen wordt.

Hij zegt ook dat er nog veel andere spelers zijn die zijn mening delen. Casteels deed bovendien nog wat andere onthullingen over de KBVB.

Communicatie met de spelers is onbestaande. Dat beeld schetst Casteels toch. "Weet je dat we in de WhatsApp-groep van de Rode Duivels niet eens op de hoogte gebracht zijn van het ontslag van Tedesco?"

"Als je volledig wereldvreemd bent, kan je je dus afvragen waar de coach is. Laat staan dat ze ons lieten weten dat er een nieuwe bondscoach is", ging hij verder. Ook over nieuwe bondscoach Rudi Garcia wou hij nog wat kwijt.

"Ik heb hem nog niet gehoord. Ik heb wel zijn eerste persconferentie gezien. Toen hij vertelde: ‘Ik vlieg naar Manchester, Madrid en Napels’. Hoe moet Leandro Trossard zich dan bijvoorbeeld voelen? Zeg dan dat je met enkele spelers gaat praten. Ben je niet bij die drie, voel je je direct tweederangs", besluit Casteels.