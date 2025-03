Rupel Boom deelt ferme tik uit naar concurrent, al is er nog niets gespeeld

Vandaag stond de topper tussen Diegem en Rupel Boom op het programma. Na drie speeldagen aan kop te staan moest Diegem vandaag hun leidersplaats in eigen huis afstaan aan Rupel Boom dat won met 0-1.

Rupel Boom had niet veel kansen, maar profiteerde vlak voor de rust. Het was Ruben Geeraerts die de Boomkes op voorsprong zette.

In de tweede helft zocht Diegem naar de gelijkmaker, maar de verdediging van Rupel Boom stond ijzersterk. "We hebben meer gecreëerd dan Rupel Boom, maar zij speelden vooral op de lange bal", zei Maxime Gody achteraf in Het Nieuwsblad. "Jammer dat we er niet meer door geraakten, maar dat is voetbal."

Volgens Gody had Diegem voor het doelpunt van Rupel Boom misschien beter moeten handelen. “We hadden daar iets beter kunnen doen door de bal in de ploeg te houden en zo met 0-0 de rust in te gaan. Rupel Boom had dan zeker wat meer uit zijn kot moeten komen."

Titelstrijd met drie ploegen

Ondanks de nederlaag is Diegem nog niet verslagen voor het kampioenschap. "We blijven met drie ploegen in de running. We gaan de schouders nu niet laten hangen. Zowel Rupel Boom als Houtvenne kunnen nog punten laten liggen en dan is het aan ons om daarvan proberen te profiteren", aldus Gody.

Na 24 wedstrijden staat Rupel Boom aan de leiding, met twee punten voorsprong op Houtvenne en drie op Diegem. Benieuwd wie op het einde van het seizoen kampioen wordt.