Krijgen we nieuwe Rode Duivels? Twee nieuwe namen gelekt uit de voorselectie van Rudi Garcia

Rudi Garcia zal vrijdag zijn eerste selectie bekendmaken bij de Rode Duivels. Verschillende namen zijn al naar buiten gekomen, althans wat betreft de uitgebreide voorselectie.

Vrijdag zal Rudi Garcia zijn eerste selectie bekendmaken als nieuwe bondscoach van België. De Franse coach heeft talrijke bezoeken gebracht aan de stadions van de Pro League, maar ook in het buitenland.

Daar heeft hij ook sommige belangrijke spelers ontmoet. Dit stelt hem in staat een duidelijker beeld te krijgen van zijn keuzes.

Volgens Het Nieuwsblad staan ongeveer vijftig spelers op de eerste lijst. Verschillende namen, zoals die van Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Matte Smets, Jarne Steuckers, Bryan Heynen, Senne Lammens, Leander Dendoncker, Killian Sardella, Thorgan Hazard en ook Axel Witsel zijn al bekend.

Twee nieuwe namen onthuld

Vandaag voegt La Dernière Heure eraan toe dat Nicolas Raskin en Lucas Stassin ook deel uitmaken van deze eerste uitgebreide selectie. Een mooie beloning voor twee spelers die nog steeds wachten op hun eerste oproep bij de Rode Duivels.

Dit seizoen lijkt Nicolas Raskin een stap vooruit te hebben gezet bij Glasgow Rangers. Met zijn fysieke problemen achter de rug, laat de Luikenaar zien wat hij in huis heeft, waardoor hij al meerdere keren de aanvoerdersband heeft gedragen. Aan de andere kant staat Stassin ook goed bekend in de Ligue 1, hij heeft zelfs drie doelpunten gescoord in zijn laatste vier wedstrijden.