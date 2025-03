Beerschotsupporters krijgen fantastisch nieuws te horen voor thuiswedstrijd tegen Westerlo

Beerschot mag na twee thuiswedstrijden weer hun sfeervak 'VAK I' openen. De supporters kunnen deze zondag weer plaatsnemen in het vak tijdens de wedstrijd tegen Westerlo.

De problemen begonnen tijdens de eerste Antwerpse derby van het seizoen. Bij een 4-0 voorsprong van Antwerp, gooiden Beerschotsupporters vuurpijlen op het veld.

Scheidsrechter Lothar D’Hondt besloot daarop de wedstrijd te staken en de overwinning toe te kennen aan Antwerp. Dit leidde tot zware sancties voor Beerschot, waaronder de tijdelijke sluiting van ‘VAK I’.

Beerschot kreeg naast de sluiting van ‘VAK I’ ook nog andere straffen. Zo moest de club een forse geldboete betalen. En mochten er geen supporters aanwezig zijn bij de uitwedstrijden op KAA Gent, Dender en STVV.

Nu de straf voor ‘VAK I’ voorbij is, mogen de supporters weer terug in hun vertrouwde vak. Dit zou de club extra steun moeten geven in hun strijd tegen degradatie.