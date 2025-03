De woorden van Koen Casteels én Thibaut Courtois doorgrond: Real Madrid-doelman doet er goed aan om wél te spreken

De terugkeer van Thibaut Courtois moet nog officieel worden bevestigd via een selectie, maar de doelman doet van zich spreken. Koen Casteels liet inmiddels weten dat hij niét langer beschikbaar is. Maar wat is er aan van zijn uitspraken?

Is dit een nieuwe analyse over de beslissing van Koen Casteels of een lezing over wie de moraalridder in het verhaal is? We willen héél duidelijk zijn: nee. Maar één quote van Casteels intrigeerde ons toch of even in de (hand)schoenen van Thibaut Courtois te kruipen.

De terugkeer van Thibaut Courtois? Er zijn heel veel Rode Duivels die op dezelfde manier als ik denken

En we gaan nog een stapje verder door er een uitspraak van Courtois bij te sleuren. De doelman van Real Madrid liet een tweetal weken geleden weten dat hij opnieuw beschikbaar is voor de nationale ploeg. Maar…

Ik ga geen speech houden voor de spelersgroep om mijn excuses aan te bieden

"Maar wie wil mag langskomen om extra uitleg te vragen", zei Courtois er ook meteen bij. Wel Thibaut, is het geen idee om die uitleg sowieso te houden en de Rode Duivels - zeker diegene met wie er geen contact is geweest de voorbije maanden - in te lichten?

Het kan ervoor zorgen dat het krediet van Courtois de hoogte in zal gaan? Ook bij de nationale ploeg beseft alles en iedereen dat het een wapen is om de beste doelman ter wereld onder de lat te hebben staan.

Geen speler(s), maar handhaving is nu van tel

Maar zo'n extra woordje uitleg zorgt er ook meteen voor dat het thema aan de kant mag worden geschoven. Niet Courtois of Casteels zijn van belang tijdens het komende interlandluik. Wél de handhaving in de elitegroep van de Nations League.