Koen Casteels wil nog wat kwijt over kritiek op de 'zandbak'

Koen Casteels speelt sinds vorige zomer bij Al-Qadsiah in Saudi-Arabië. De doelman zegt dat het spel er met momenten sneller gaat dan in Duitsland.

Er wordt vaak gezegd dat spelers die naar Saudi-Arabië trekken hun carrière toch wat opgeven. Koen Casteels speelt er sinds juli 2024, net na het EK. Hij deelt die mening niet.

"De wedstrijden worden waarschijnlijk niet uitgezonden. We hebben afgelopen weekend tegen Al-Ittihad gespeeld, tegen Benzema. Zij staan eerste in het klassement, 1-1 was het."

"Dat was een wedstrijd zoals ik er in de Bundesliga ook heb gespeeld. Dat is écht een hoog niveau. Als je de namen daar op papier ziet…", vertelde Casteels bij MidMid.

De doelman, die onlangs afscheid heeft genomen van de Rode Duivels, merkt verschillen op met andere competities. Maar die zijn niet per se negatief volgens hem. "Wat anders is, is dat het niet constant vollenbak tempo is."

"Er zijn momenten waarop het rustiger is, maar als er wordt doorgespeeld en er is een actie, dan gaat het wel heel snel. Dan gaat het sneller dan in Duitsland. Het zijn flitsen van individuele klassespelers. Het is een ander soort voetbal. Maar je merkt wel heel hard dat als ze een aanval willen starten, dat het som heel snel gaat", besluit hij.