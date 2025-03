Marc Degryse verklapt de echte reden waarom Koen Casteels afscheid nam van de Rode Duivels: "Dát is de reden waarom hij stopt"

Koen Casteels heeft afscheid genomen van de Rode Duivels. De doelman gaf daar zijn redenen voor, maar niet iedereen gelooft dat deze oprecht zijn.

Koen Casteels is geen Rode Duivel meer, dat maakte hij onlangs zelf duidelijk. Hij vond het niet kunnen dat Thibaut Courtois plots zomaar kon terugkeren naar de nationale ploeg.

Dat terwijl er dan ook nog eens heel veel moeite voor de doelman van Real Madrid werd gedaan. Bovendien was er eigenlijk nooit een keepersprobleem bij de Rode Duivels. Casteels was in het algemeen bijzonder negatief over de KBVB.

Marc Degryse had er ook zijn duidelijk mening over. "Goh, hij heeft een punt over wat Courtois gedaan heeft, anderhalf jaar geleden", opent hij bij Het Laatste Nieuws.

"Dat doe je niet als profvoetballer. Maar om dan zelf de handdoek te gooien… Weet je wat het is? Casteels verliest zijn plaats onder de lat. Dát is de reden waarom hij stopt", beweert Degryse.

Toby Alderweireld kan hem wel volgen. "Als je geproefd hebt van de zoete taart en je moet dan terug naar de soep… Misschien had Koen geen zin meer om terug te komen als tweede doelman."

"Zeg dan gewoon dat dát het probleem is", gaat Degryse nog verder. "Zoals Courtois destijds had moeten zeggen dat hij opgestapt was omdat hij de aanvoerdersband niet had gekregen."