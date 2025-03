Spectaculair nieuws: superster uit Premier League biedt zichzelf aan bij... Barcelona

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohamed Salah heeft zich aangeboden bij FC Barcelona, meldt Sport. De Egyptische aanvaller wil zijn carrière voortzetten buiten de Premier League en zoekt een nieuwe uitdaging nu zijn contract bij Liverpool deze zomer afloopt.

Liverpool wil graag met Salah verlengen, maar hij heeft nog geen handtekening gezet onder een nieuw contract. Ondertussen ligt er een lucratieve aanbieding van Al-Hilal, dat op zoek is naar een vervanger voor Neymar.

In Saudi-Arabië kan Salah vijftig miljoen euro per jaar verdienen, een veelvoud van zijn huidige salaris bij Liverpool, dat op achttien miljoen euro ligt. Financieel is dat dus een aantrekkelijke optie.

Bij Barcelona ligt echter een ander probleem. De club wil Salah wel, maar kan zijn salaris niet zomaar betalen. Een overstap zou alleen mogelijk zijn als hij bereid is een lager loon te accepteren.

Niet alleen Salah heeft een aflopend contract bij Liverpool. Ook Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold moeten een beslissing nemen over hun toekomst. Volgens Marca heeft Alexander-Arnold al gekozen voor Real Madrid, terwijl Van Dijk waarschijnlijk bijtekent.

Ondanks alle transferperikelen presteert Salah uitstekend dit seizoen. In 29 Premier League-duels maakte hij 27 doelpunten en gaf hij 17 assists, waarmee hij een sleutelspeler blijft voor Liverpool.