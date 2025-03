Rupel Boom staat voor cruciale weken in de strijd om promotie: "We hebben de zwaarste kalender, maar..."

Rupel Boom won afgelopen weekend tegen Diegem en staat nu dus weer aan de leiding. Zondag wacht een belangrijke wedstrijd tegen rivaal Racing Mechelen.

Met Rupel Boom, Houtvenne en Diegem zijn er nog drie kanshebbers voor de titel. Doelman Jason Janssens benadrukt dan ook dat elk puntenverlies zwaar kan doorwegen in de eindafrekening.

Zondag staat er alvast de topper tegen Racing Mechelen op het programma. Voor Janssens, die er vroeger speelde, wordt het een speciale wedstrijd. “Een derby moet je niet spelen, maar winnen", zegt hij vastbesloten in de Gazet van Antwerpen.

Met nog zes speeldagen te gaan kan Rupel Boom zondag een belangrijke stap zetten richting de titel. Als de titel toch buiten bereik blijft, heeft de club nog een ticket voor de eindronde als alternatief. Toch zou een rechtstreekse promotie via de titel in Boom het mooiste scenario zijn.

"Op papier hebben wij nog de zwaarste kalender. Al wil dat niet veel zeggen. Ploegen die onderaan staan, hebben nu ook de punten nodig. Houtvenne en Diegem gaan het nergens cadeau krijgen", aldus Janssens.

Blijft Janssens bij Boom?

Het is nog onzeker of Janssens bij Rupel Boom blijft als de club promotie misloopt. "Waar ik volgend seizoen speel, is nog geen uitgemaakte zaak. Bij Rupel Boom komen de besprekingen traditioneel wat later op gang dan elders. Maar ik zie een verlengd verblijf zeker wel zitten", besluit de doelman.