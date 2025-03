Al meteen een ferme opdoffer voor Rudi Garcia? Twee bepalende spelers zijn er niet bij in eerste wedstrijd tegen Oekraïne

Bondscoach Rudi Garcia koos voor 26 namen in zijn eerste selectie voor de wedstrijden tegen Oekraïne. Daarbij onder meer vier doelmannen, maar dus ook wat meer veldspelers als het geval was onder Domenico Tedesco.

Een eerste selectie van een nieuwe bondscoach is en blijft altijd iets speciaals. We keken allemaal uit een paar jaar geleden naar de eerste van Domenico Tedesco en die koos toen voor enorme verjonging.

Twee geschorste spelers

De coach koos uiteindelijk voor 26 spelers, omdat er twee mensen geschorst zijn voor de wedstrijd in Murcia én vier doelmannen zijn opgeroepen voor de Rode Duivels. De meest verrassende nieuwe naam is misschien wel Jorthy Mokio.

Twee Rode Duivels zullen wel degelijk geschorst zijn voor de verplaatsing "naar Oekraïne" - naar Murcia dus - volgende donderdag. En deze spelers zijn potentiële basisspelers, of in ieder geval belangrijke spelers.

Castagne en Openda geschorst

Timothy Castagne, kapitein tijdens de laatste wedstrijd tegen Israël, heeft inderdaad een gele kaart opgelopen in de laatste twee wedstrijden en is ze dus niet bij, terwijl Loïs Openda tegen Frankrijk en Israël kaarten moest incasseren.

Castagne is in topvorm bij Fulham en maakt deel uit van de kern en is waarschijnlijk een speler die Rudi Garcia zal betrekken bij zijn toekomstige overwegingen over de nieuwe kapitein, als huidige drager van de aanvoerdersband. Openda is de 'officiële' back-up van Romelu Lukaku en speelde zeven wedstrijden op rij bij de nationale ploeg.