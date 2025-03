Club Brugge en speler twijfelen nog: komende maanden cruciaal voor talent dat wil spelen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kyriani Sabbe staat voor een cruciale periode in zijn carrière. De 20-jarige rechtsachter heeft nog een contract bij Club Brugge tot 2026, maar de komende maanden zullen bepalend zijn voor zijn toekomst.

Als hij niet bijtekent, lijkt een transfer in de zomer de logische optie voor blauw-zwart om nog iets aan hem te verdienen. De onderhandelingen over een contractverlenging lopen al een tijdje, maar Sabbe heeft nog geen definitieve beslissing genomen, schrijft Het Nieuwsblad.

Veel zal afhangen van de situatie rond Maxim De Cuyper en Joaquin Seys. De kans is groot dat De Cuyper Club Brugge deze zomer verlaat, wat een verschuiving in de verdediging kan teweegbrengen.

Een mogelijke oplossing is dat Seys, die momenteel als rechtsachter doorbrak, terugkeert naar zijn favoriete linkerflank. Dat zou Sabbe extra kansen geven op zijn natuurlijke positie. Zijn speeltijd was dit seizoen beperkter dan gehoopt door de opmars van Seys, wat tot teleurstelling leidde bij de jonge verdediger.

Toch krijgt Sabbe nu opnieuw zijn kans. Met Seys die out is met een hamstringblessure, ligt de weg open om zich in de ploeg te knokken. De match tegen Charleroi wordt een belangrijk moment om zijn waarde opnieuw te bewijzen.

Speeltijd is voor Sabbe een doorslaggevende factor in zijn keuze. Op 20-jarige leeftijd wil hij zich verder ontwikkelen en geen seizoen op de bank doorbrengen. Als hij perspectief ziet op een basisplaats bij Club Brugge, is een verlenging zeker een mogelijkheid.

De komende weken worden dus cruciaal. Blijft hij en grijpt hij zijn kans of kiest hij voor een avontuur elders? Club Brugge zal snel duidelijkheid willen, want zonder nieuw contract lijkt een vertrek deze zomer onafwendbaar.