Miljoenen op komst voor Union SG: 'Deze zomer transfer van 50 miljoen voor topspeler, Chelsea & co op de loer'

Victor Boniface stond op het punt om Bayer Leverkusen na anderhalf seizoen te verlaten voor een transfer naar het Saoedische Al Nassr. De Nigeriaanse spits, die afgelopen seizoen de Bundesliga-titel won met Leverkusen, zag de deal uiteindelijk wel nog afspringen.

De boekhouder van Union Saint-Gilloise wreef zich deze winter al in de handen: Victor Boniface (24 jaar) zou Bayer Leverkusen verlaten voor Al-Nassr voor ongeveer 70 miljoen euro.

Van 70 naar 50 miljoen euro?

Een transfer die Union SG ongeveer 6 miljoen euro zou opleveren vanwege het doorverkooppercentage dat was opgenomen bij zijn ondertekening bij Bayer.

De Brusselse club heeft namelijk een doorverkooppercentage van 12,5% op de meerwaarde bedongen bij de verkoop van Boniface. Dit betekent dat Union SG een aanzienlijk bedrag kon ontvangen van de transactie.

Engelse interesse

Maar de deal ging niet door en Boniface bleef in Duitsland. Sindsdien is zijn ster vervaagd: na een lange blessure die hem twee maanden competitievoetbal kostte, is de Nigeriaan nu een invaller en heeft hij slechts een twintigtal minuten gespeeld in de laatste 4 Bundesliga-wedstrijden.

Zijn houding naast het veld zou ook voor ergernis zorgen. Kortom: Bayer Leverkusen heeft er genoeg van en Boniface zal de eerste speler zijn die komende zomer op de markt wordt gebracht. Zijn verkoopprijs zou voor de gelegenheid worden verlaagd van 70 naar 50 miljoen euro. Chelsea en Newcastle United zouden nog steeds geïnteresseerd zijn. Voor Union zou dat ook nog steeds bijna vijf miljoen euro kunnen opleveren.