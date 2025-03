LaLiga-baas spreekt beschuldigingen Real Madrid tegen: Toch geen officieel verzoek ingediend

De voorzitter van de Spaanse competitie, Javier Tebas, heeft de beschuldigingen aan zijn adres van Carlo Ancelotti tegengesproken. Volgens de trainer van Real Madrid heeft zijn team te weinig rust gekregen en was er weinig begrip van LaLiga. Volgens Tebas was er geen verzoek ingediend door Real.

Voetbalminnend Spanje staat in vuur en vlam na de uitspraken van onder andere Real Madrid-coach Carlo Ancelotti. Volgens de Italiaan kreeg zijn team te weinig rust en wilde LaLiga daar niet aan meewerken .

"Dit is de laatste keer dat we een wedstrijd spelen met minder dan 72 uur rust. We hebben La Liga twee keer verzocht de wedstrijd te verplaatsen, maar er gebeurde niks", klonk het bij de Italiaan. "Dit is de laatste keer dat we dit accepteren."

Richtlijn

Ondertussen heeft Tebas gereageerd op de accusaties in de krant Marca. Volgens hem heeft Real Madrid helemaal geen verzoek ingediend om de wedstrijd tegen Villarreal te verplaatsen.

Tebas vertelt dat de 72 uur rust tussen wedstrijden een richtlijn is, en dus niet verplicht. LaLiga zelf werkt met een rustperiode van twee volle dagen, waar nu wel degelijk aan voldaan is.

Hij voegt er ook nog aan toe dat er in het verleden wel degelijk is meegewerkt aan het verzekeren van voldoende rust voor de spelers, mits er een officieel verzoek is ingediend uiteraard.