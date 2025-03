Romelu Lukaku kon niet overtuigen: Napoli laat gouden punten liggen in titelrace tegen laagvlieger Venezia

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Napoli heeft een gouden kans laten liggen om aan de leiding te komen in de Serie A. De club speelde 0-0 gelijk tegen Venezia, de voorlaatste in de stand.

Op zondag, tijdens de 29e speeldag van de Serie A, heeft Napoli een mooie kans gemist om de eerste plaats in het klassement te veroveren. In de uitwedstrijd tegen Venezia werd Napoli verrassend op een 0-0 gelijkspel gehouden door een ploeg die dit seizoen in moeilijkheden verkeert.

Al in de 5e minuut kwam Napoli dicht bij de openingsgoal dankzij Giacomo Raspadori, wiens schot werd gestopt door de paal. Romelu Lukaku liet zich even voor de rust gevaarlijk zien, maar zag zijn kopbal gered worden door Ionut Radu.

Een gelijkspel dat absoluut niet goed uitkomt voor Napoli, waardoor Inter Milan en Atalanta extra oplettend zullen zijn. Als de Nerazzurri vanavond weten te winnen van Atalanta Bergamo, kunnen ze een kloof van drie punten slaan met Napoli.

Met deze teleurstellende prestatie werpt Napoli twijfels op over hun kansen om de Serie A te winnen. Inter Milan, in de achtervolging, kan profiteren van deze misstap om een beslissende voorsprong te nemen in de strijd om de titel.

Voor Venezia verandert dit punt niet veel aan hun wanhopige situatie, maar het geeft hen tenminste een sprankje hoop in hun strijd om degradatie te voorkomen als 19e in de stand.