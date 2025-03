Atlético Madrid-fans gaan los na uitspraken van Thibaut Courtois en pakken hem aan

Thibaut Courtois is opnieuw het doelwit geweest van vandalisme. Zijn plaquette bij het Metropolitano werd opnieuw beschadigd...

Thibaut Courtois heeft weer geen nieuwe vrienden gemaakt met zijn uitspraken na de kwalificatie van Real Madrid voor de kwartfinales van de Champions League tegen Atlético. "Ik ben het beu dat ze zich systematisch als slachtoffer zien. Altijd maar huilen om dingen zoals dit. De scheidsrechters willen geen enkel team bevoordelen boven een ander, noch in Spanje noch in Europa", verklaarde de Belgische doelman in de mixed zone.

Uit ontevredenheid hebben de supporters van Atlético de plaquette van de doelman bij het stadion gevandaliseerd. Ze gooiden onder andere lege drankbekers erop.

Het is niet de eerste keer dat de fans uit Madrid zich richten tot dit monument van Courtois. In mei 2022 hadden sommigen het zelfs uit de grond gerukt.

Gedrag dat Courtois irriteert, zoals hij al in september 2024 uitlegde: "De supporters van Atlético Madrid gingen te ver door opgezette ratten naar me te gooien, het incident met de plaquette, het bloed... Ik kan hun woede begrijpen, ik kwam van een rivaliserende club, maar ze zijn te ver gegaan."

De Belgische doelman zal geen tijd hebben om zich zorgen te maken over dit incident, aangezien hij zich nu moet concentreren op een belangrijke uitdaging: zich terug in de groep werken bij de Rode Duivels.