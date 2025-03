Disciplinair Comité pakt uit met verrassende uitleg en spreekt Dirk Kuijt vrij voor kritiek op scheidsrechter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dirk Kuijt krijgt geen straf voor zijn kritiek op de scheidsrechter. Dat deed hij na de verloren match tegen KAA Gent.

Dirk Kuijt spaarde zijn kritiek niet na de nederlaag tegen KAA Gent. Daarin kreeg Brown geen rood en Colassin wel, tot grote frustratie van Kuijt.

“Jij noemt het pech. Er gaan twee gevoelens in mijn hoofd om. Eén is dat de arbitrage te weinig kennis van voetbal heeft, of twee: moedwillig worden wij hier vandaag benadeeld. De mensen moeten zelf maar invullen wat de waarheid is”, klonk het bij DAZN.

Het bondsparket sprak deloyaal en weinig sportief gedrag. Ze stelden twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro, weliswaar alles met uitstel, voor als sanctie.

Maar het Disciplinair Comité zegt nu dat Kuijt vrijgesproken wordt en dat het ging om vrije meningsuiting. “Beslissingen van de scheidsrechter en/of VAR kunnen een doorslaggevende invloed hebben op het wedstrijdverloop, en maken een essentieel onderdeel uit van het publieke debat binnen de voetbalsport”, klinkt het daar.

“Dirk Kuijt reageerde na de wedstrijd ten overstaan van de pers uiteraard ontgoocheld en gefrustreerd. Zijn kritiek was ongetwijfeld duidelijk verwoord. Maar hij heeft zich toch bedachtzaam uitgedrukt door duidelijk te stellen dat het voor hem om een gevoel ging dat hij niet kon staven door feiten.”

De kritiek op scheidsrechters moet kunnen, ook als die onterecht is. “Door de kritische commentaar van Kuijt te sanctioneren, dreigt men trainers en verantwoordelijken in de toekomst af te schrikken om openlijk hun onderbouwde/eerlijke mening te geven over de arbitrage”, besluit het Comité.