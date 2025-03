Rudi Garcia verrast en haalt plots twee nieuwe Rode Duivels bij de selectie

De nationale ploeg kwam maandag samen bij het Proximus Basecamp. De Rode Duivels beginnen zich daar voor te bereiden op het tweeluik tegen Oekraïne.

Rudi Garcia maakte daarvoor afgelopen vrijdag zijn selectie bekend. We zagen nieuwe namen, zoals Bryan Heynen, terwijl ook Hans Vanaken er weer bij is.

Thibaut Courtois is er ook weer bij voor het eerst in lange tijd. Hij zal dinsdag al even de pers te woord staan, na alle heisa van de voorbije jaren.

Een prestatiegerichte selectie lijkt het. Maandagavond kwam de nationale ploeg toch nog met het verrassende nieuws dat er plots twee nieuwe namen bij zullen komen.

Met oog op eventuele blessures van Arthur Theate en Malick Fofana, zijn er twee nieuwe Rode Duivels opgeroepen. Michy Batshuayi en Ameen Al-Dakhil hebben zich bij de selectie gevoegd.

In light of the potential unavailability of Arthur Theate and Malick Fofana due to injury, two more Red Devils are called up. Ameen Al-Dakhil and Michy Batshuayi join the squad. 🇧🇪

