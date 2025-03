Thibaut Courtois heeft gesproken en beseft dat hij ook fouten maakte: "Zo ben ik nu eenmaal... Ik kan band met fans maar op één manier herstellen"

Je wist dat het ging donderen. Thibaut Courtois kwam met een verbeten trek rond de mond de aula van het oefencentrum in Tubeke binnen. De doelman waar zoveel rond te doen was, had zich goed voorbereid en wist perfect wat hij wou zeggen. En wie hij eens wou aanpakken...

Bij de Rode Duivels werd dinsdag een definitieve streep getrokken onder de heisa rond Thibaut Courtois. De doelman bood zijn excuses aan en gaf tekst en uitleg over de breuk met bondscoach Domenico Tedesco. “Na vandaag spreken we hier niet meer over", klonk het resoluut bij persverantwoordelijke David Steegen.

Courtois gaf toe dat de situatie beter had gekund, zowel van zijn kant als die van de bond. “Ik heb fouten gemaakt. Mentaal was ik niet 100% en dan reageer je soms impulsief", erkende hij. "Ik heb gisteren na het avondeten met iedereen gesproken. Daarvoor had ik ook al enkele spelers gesproken. Ik heb uitgelegd dat er veel foute informatie in de pers is verschenen."

Volgens de doelman was het vooral de kwestie rond de aanvoerdersband die niet klopte, maar eerder het gebrek aan vertrouwen tussen hem en Tedesco. “Een trainer moet mijn rug hebben, en ik de zijne. Maar als dat vertrouwen weg is, is er geen weg meer terug. Die band was de druppel die de emmer deed overlopen. Maar wat er daarna is gebeurd: mij zwartmaken, mij eigenlijk afdreigen... dat is waar de vertrouwensbreuk is ontstaan."

Tijdens een gesprek met de spelersgroep, voorafgaand aan de persconferentie, had Courtois de kans om zijn versie van de feiten te geven. “Er is veel foute informatie in de pers verschenen. Ik heb aan de groep uitgelegd hoe en waarom het is gelopen. Ze konden me ook vragen stellen.”

Courtois benadrukte dat hij zijn teammaats en de fans nooit wilde teleurstellen. “Ik heb altijd een leidersrol gehad bij mijn clubs, ook zonder kapitein te zijn. Dat lag voor mij niet zo gevoelig, maar ik besef dat het bij de supporters harder is aangekomen. Ik hoop dat ze me daarin opnieuw kunnen accepteren.”

"Of ik spijt heb? Van sommige dingen wel ja. Soms kan je spijt hebben van bepaalde zaken, maar ik reageer nu eenmaal impulsief, zo ben ik. Maar ik hoop dat we dit nu kunnen afsluiten. Ik hoop dat de fans me ook weer in de harten kunnen sluiten. Het enige wat ik kan doen om de fans weer voor mij winnen, is presteren. En winnen met de ploeg."