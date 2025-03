Filip Joos ziet een andere Vincent Kompany bij Bayern München dan bij Anderlecht en zegt ook waarom

Vincent Kompany doet nog mee in de Champions League en strijd voor de titel in de Bundesliga. Veel beter kon hij zijn eerste jaar bij Bayern München niet voorstellen. Filip Joos ziet hoe hij het op alle vlakken goed doet.

Vincent Kompany doet het goed bij Bayern München in zijn eerste seizoen. De club schakelde onlangs Bayer Leverkusen uit in de Champions League en is titelkandidaat nummer één in de Bundesliga.

Ondanks de mindere resultaten in de eigen competitie de laatste weken, hoeven er nog geen alarmbellen af te gaan. De CL kan natuurlijk ook een reden zijn.

Filip Joos had het in de podcast 90 Minuten nog over Der Rekordmeister. "Wat opviel in Leverkusen, was hoe zakelijk Bayern speelde. Ik vond dat fantastisch", vertelde hij.

Joos merkt op dat Kompany als coach duidelijk veranderd is. "De paradox bij hem is dat hij bij Burnley en Anderlecht met veel minder materiaal veel strenger in de leer was, terwijl hij nu veel meer peoplemanager is geworden."

"Hij zorgt dat alle gasten zich geweldig voelen. Dat is top. En hij had tegen Leverkusen ook gelijk, hé. Af en toe dropte Bayern een lange bal om daarna pas te beginnen voetballen. Hij zit daar zó goed", besluit Joos.