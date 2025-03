Bekende Rode Duivels-supporter ziet dat van ferme slogan van de bond nog maar bitter weinig overblijft

De supporters van de Rode Duivels zijn weer een teleurstelling rijker. De slogan van de bond komt momenteel niet echt overeen met de manier waarop de Duivels spelen.

Die mening is Olivier Didion alvast toegedaan. Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de kans is groot dat u 'm wel al eens op het televisiescherm gezien heeft. Olivier is immers uitgegroeid tot één van die bekende gezichten onder de supporters in de tribunes bij wedstrijden van de Rode Duivels. Qua fanbeleving is het moeilijk om nog straffer uit de hoek te komen.

Olivier gaat dan ook telkens voor de totale ervaring. Zijn baard wordt telkens geverfd in de tricolore kleuren. De rest van zijn gezicht laat hij volledig in het rood kleuren. Om het nog helemaal af te maken, draagt hij dan nog eens zwarte hoorns van de duivel op zijn hoofd. Hij werd uitgenodigd als speciale gast in de RTBF-talkshow Complètement Foot.

Slogan en spel België komen niet overeen

Het is wel eens interessant om te horen hoe zo'n supporter nu naar een prestatie als die van voorbije donderdagavond kijkt. "De Belgische voetbalbond heeft een nieuwe slogan gelanceerd: "l'Union fait la force"." Wat zoveel betekent als: eendracht maakt macht. "Maar het zijn die spirit en die solidariteit die ontbraken", merkt Didion op.

Als België een nieuwe grinta of een extra dosis gretigheid wou uitstralen, is dat toch niet tot bij de supporters geraakt. "We hebben het nooit gevoeld." Didion heeft ook de indruk dat de Duivels mentaal broos zijn. "We zitten in een periode waarin we, wanneer we een doelpunt slikken, de indruk hebben dat de boel ineen stort in plaats van dat er een reactie komt."

Zondag herkansing voor Rode Duivels

Dat is dan ook exact het scenario wat zich donderdag tegen Oekraïne heeft afgespeeld. Hopelijk krijgen we zondag iets heel anders te zien.