Peter Vandenbempt zag verschillende oorzaken voor implosie van Rode Duivels tegen Oekraïne: "Heeft te maken met mentaliteit"

Het was niet het debuut bij de Rode Duivels waar kersverse bondscoach Rudi Garcia op gehoopt had. De Belgen kenden een absolute implosie in de tweede helft en gingen met 3-1 de boot in tegen Oekraïne. Commentator Peter Vandenbempt had meer dan genoeg stof om op terug te blikken.

Het moest de wedstrijd van de wederopstanding worden voor onze Rode Duivels. Een nieuwe bondscoach en de terugkeer van Thibaut Courtois zouden onze Duivels moeten inspireren voor een sterke prestatie tegen nummer op de wereldranglijst, Oekraïne

Maar niets was minder waar De eerste helft was er eentje van het slaapverwekkende type, ondanks een Belgische voorsprong. De tweede helft kende dan weer wat meer actie, alleen kwam die van blauw-gele kant en kregen onze Duivels drie doelpunten in het mandje.

3-1 dus, en er wacht onze Duivels een loodzware taak komende zondag in de Cegeka Arena. Als het die dubbele achterstand niet kan omdraaien, zullen onze Duivels degraderen naar de Nations League B. Een competitie die een voormalig nummer 1 op de wereldranglijst onwaardig is.

Positivisme

Volgens commentator Peter Vandenbempt was de teleurstellende prestatie ergens te verwachten: "Je kan niet in november nog diep comateus zijn en dan een paar maanden later gewoon met een nieuwe trainer ineens al gaan schitteren", vertelt hij bij Sporza.

"Ik denk niet dat iemand dat had zien aankomen", vertelt hij over de implosie van de tweede helft. "Want er was positivisme, er was optimisme, er was het gevoel van een nieuwe start. En dat wil je dan op een of andere manier bevestigd zien."

Mentaliteit

Vandenbempt weet ook meer dan goed genoeg wat de reden was dat de Duivels zo hard ineenstortten na de eerste tegengoal. "Dat heeft natuurlijk te maken met mentaliteit, kwetsbaarheid en gebrek aan ervaring."

"Je kan wel eens een fout maken en een doelpunt incasseren, maar dat betekent niet dat je meteen kopje-onder moet gaan. Dat is dus zeker een van de elementen, maar zeker niet het enige."

Kwaliteit

Volgens Vandenbempt is het gebrek aan kwaliteit ook een reden voor de nederlaag. "Er is zeker ook sprake van een kwaliteitsprobleem, als je het vergelijkt met een aantal jaren geleden. "

"We weten al langer dat we in het defensieve compartiment geen absoluut internationale toppers meer hebben zoals tevoren. Maar alles op het verdedigende werk steken, klopt ook niet."

Volgens de commentator was onder andere Kevin De Bruyne niet in zijn normale doen. "Je ziet nog wel de flitsen van klasse bij die vrije trap en met nog eens een scherpe voorzet, een diepe bal. Maar je merkt natuurlijk ook aan alles dat hij maar weinig speelt op dit moment."

Comateus

Of de Duivels er zondag in zullen slagen de dubbele achterstand om te draaien, is Vandenbempt nog niet zeker van. "Zoals ik al zei: als je comateus bent in november, kan je moeilijk een paar maanden later al springlevend zijn."

"Als je gisteren dan op die manier onderuitgaat, is het niet evident om een paar dagen later een topprestatie te leveren."

"Het zijn wel andere omstandigheden, met het publiek erachter. Maar in voetbal is niets onmogelijk: ik zeg dus niet dat ze al uitgeschakeld zijn, maar het zal een heel, heel moeilijke opgave worden", besluit hij.