Philippe Albert heeft héél duidelijke verwachtingen van Rode Duivels na blamage tegen Oekraïne: "Anders moeten ze het me komen uitleggen"

De Rode Duivels verloren donderdagavond met 3-1 van Oekraïne. Een gefaald debuut voor coach Rudi Garcia. Voormalige Rode Duivel Philippe Albert wou er nog wat over kwijt.

Het ziet er echt niet goed uit voor de Rode Duivels, die nu heel dicht bij een degradatie naar League B staan in de Nations League. Tegen Oekraïne liep plots alles in het honderd.

Het was niet geweldig, maar oké in de eerste helft. Zo verliepen ook de eerste tien minuten na rust, maar daarna stortte alles in. Phillippe Albert zag dat Rudi Garcia het niet goed aanpakte.

"Ik begreep de keuzes van Rudi Garcia niet, maar ik hoopte dat ik ongelijk had", begon hij bij RTBF. "Er waren te veel wissels in dit team, te weinig automatismen. Dat zag je in het laatste halfuur."

Toch wil hij nog geen voorbarige conclusies trekken. "Maar we moeten de coach niet met de vinger wijzen, er is nog een terugmatch in Genk, in een vol stadion, en ik ben er zeker van dat we een heel ander België zullen zien. Of anders moeten ze het me komen uitleggen."

"Ik denk dat we het kunnen, we hebben de spelers ervoor. We zullen een reactie zien van de spelers die aan de aftrap komen. Ik blijf vertrouwen hebben, maar dan moeten die defensieve fouten wel verdwijnen, anders gaan we daar opnieuw de prijs voor betalen", besluit hij.