Sporting Hasselt moet enorme domper verwerken: sterkhouder valt uit, maar komt met een hoopvolle boodschap richting de fans

Sporting Hasselt moet waarschijnlijk de rest van het seizoen zonder topschutter Nicolas Orye doen. De aanvaller liep een barst in zijn rechterkuitbeen op en is minstens zes weken uitgeschakeld.

Orye raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Ninove. Na ongeveer twintig minuten kreeg hij een flinke stamp, wat in eerste instantie geen grote gevolgen leek te hebben. Kort voor rust, toen hij een pass gaf, voelde hij echter opnieuw iets in zijn kuit.

De aanvaller ging door, scoorde zelfs de 0-2 en werd pas tien minuten voor het einde gewisseld. Na de match werd duidelijk dat het om een ernstige blessure ging

"Na de match besloten we samen met de medische staf om meteen een RX te laten maken. Daar werd snel de diagnose gesteld: een barst in de kop van het kuitbeen. Dit houdt me zeker zes weken uit de roulatie", legt Orye uit in Het Belang van Limburg.

Snelle comeback?

Gelukkig voor Orye moet hij niet geopereerd worden en kan hij zijn revalidatie beginnen zonder operatie. "Ik ben ondertussen gestart met de revalidatie bij clubkinesist Tuur Vanderstukken. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op het veld te staan."

Orye hoopt zelfs op een vroege terugkeer. “Stiekem hoop ik mijn comeback te maken in de match bij Belisia, maar we gaan zeker niks forceren", besluit hij.