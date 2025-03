Voormalige wereldster doet schokkende onthulling: "Ze hadden mijn been kunnen amputeren"

Franck Ribéry heeft schokkende details gedeeld over het einde van zijn carrière bij Salernitana. De Fransman ondervond ernstige problemen door een infectie.

Op 21 oktober 2022 kondigde Franck Ribéry aan dat hij een einde zou maken aan zijn carrière als professionele voetballer. Zijn afscheid liet veel herinneringen achter, maar het einde van zijn loopbaan was allesbehalve gemakkelijk.

In een interview met L'Équipe deelde de voormalige Franse international de fysieke strijd waarmee hij te maken had. "Aan het eind van mijn carrière kreeg ik steeds meer last van mijn knie. Eerst rustte ik twee dagen, daarna drie of vier", onthulde hij.

"Vervolgens bleek uit onderzoeken dat mijn kraakbeen verdwenen was. Ik onderging een operatie in Oostenrijk, waar ze een plaat plaatsten aan de binnenkant van mijn knie."

Maar dat was niet het einde van de problemen voor Ribéry. "Ongeveer vijf maanden later kreeg ik een ernstige infectie. Twee maanden lang slikte ik tabletten, maar uiteindelijk moest de plaat weer verwijderd worden. De infectie had me flink aangetast."

Bijna been kwijt

Ribéry was zelfs op het punt gekomen dat hij zijn been had kunnen verliezen. "Het was zo erg dat er gaten in mijn been zaten! Ik had een gouden stafylokok opgelopen. Ik ging naar de spoedeisende hulp en was echt bang. Ze hadden mijn been kunnen amputeren. Gelukkig was de chirurg fantastisch, en dat is waarom, wanneer ik met oude teamgenoten of mijn kind speel, ik het gevoel heb dat ik op een bepaalde manier weer leef!"