Enorm ongeloof over het trainerschap van Vincent Kompany bij Bayern München: "Dat begrijp ik niet"

Vincent Kompany is sinds dit seizoen de trainer van Bayern München. In zijn eerste seizoen aan het hoofd van een Europese topclub is de Belg goed op weg om kampioen te worden.

Het is heel knap van Kompany, vooral omdat hij een jaar geleden nog een heel ander verhaal aan het schrijven was. Hij had Burnley de promotie bezorgd maar in de Premier League verliep het een heel stuk stroever. De ploeg hing van in het begin onderaan en geraakte daar nooit weg. Burnley eindigde voorlaatste en degradeerde opnieuw.

Eén van zijn voorgangers bij de Engelse club was Sean Dyche, die bekend staat voor een heel ander type voetbal. Ook hij is toen met Burnley gezakt en maakt de vergelijking tussen beide degradaties bij Talksport. "We hadden 33 punten, mensen vergeten dat. Vorig seizoen behaalden ze 24 punten. De manager spendeerde 127 miljoen pond en kreeg daarna een job bij Bayern München."

Voorganger snapt traject Kompany niet

Duidelijk een verwijzing naar Vincent Kompany en het traject dat hij aflegde. Niet iedereen heeft het geluk om na een degradatie met een ploeg opgevist te worden door een topclub in één van de beste competities uit Europa. Dyche moet toegeven dat hij er heel erg versteld van staat. "Hoe dat werkt, dat begrijp ik niet", is zijn ongeloof erg groot.

Dyche gaat er nog een tijdje over door, zij het wel op een wat lacherige wijze. Zijn onbegrip is zo groot dat hij er wat grappen over maakt. "Mij is het niet overkomen. Eerst 127 miljoen pond uitgeven en dan naar Bayern gaan: een interessante wending in het leven." Het is inderdaad niet iedereen geven, maar Kompany stond dan ook voor een zeer specifiek type voetbal.

Stijl Kompany werkt ook bij Bayern

Het is een stijl die hij ook bij Bayern München kan hanteren. Al is het begrijpelijk dat andere coaches, vooral diegenen die in Engeland actief zijn of waren, er met grote ogen naar kijken.