FC De Kampioenen: bij deze dertien(!) Belgische ploegen mocht de champagne al knallen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Jupiler Pro League beginnen volgende week de play-offs, maar in de lagere regionen van het voetbal zijn er nog veel meer wedstrijden te spelen. Ondertussen zijn de eerste kampioenen ook al gekend en is het tijd voor een eerste overzichtje.

3e nationale D

In de nationale reeksen hebben we sinds dit weekend onze eerste kampioen. Union Richelle won met 4-0 van Gouvy en heeft zo vijftien punten voorsprong in de stand met nog vier speeldagen te gaan.

Antwerpen

In Antwerpen hebben we al drie kampioenen. In vierde provinciale A won Bornem een rechtstreeks duel van Hove met 3-1, waardoor ze nu dertien punten voorsprong hebben op Reet en nog vier speeldagen te gaan.

Peulis won met 6-1 in vierde provinciale D en mag zich ook de kampioen noemen, terwijl Vlimmeren in 4E met 0-5 won bij Sint-Lenaarts en zo ook de titel te strikken heeft.

Limburg

In 2B was Kadijk vorige week al kampioen. Ze zaten misschien wel aan de champagne, want dit weekend werd met 5-1 verloren van Houthalen.

Ook Opglabbeek verloor in 3B, maar zij zijn al drie speeldagen zeker van de titel. En ook EMBO is kampioen na een 0-1 zege bij Termolen.

Oost-Vlaanderen

Sint-Gilles won met 3-2 van Lebbeke in 3D, Blauw-Wit Temse met 0-3 bij White Boys en werden zo allebei op zondagmiddag kampioen. Zaterdagavond had SVH Waasmunster het echter al gedaan na een 1-3 bij nummer twee Grembergen.

"Leuk meegenomen dat we de eerste zijn", aldus Maarten Haemelinck bij TV Oost. "We zijn heel trots op onze prestaties."

West-Vlaanderen

Rumbeke werd kampioen in eerste provinciale en mag zo naar de nationale reeksen, terwijl ook KSV Kortrijk (3C) en Wenduine (4D) aan de champagne mochten. Voor die laatste was dat ook voor dit weekend al aan de orde.