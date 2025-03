🎥 Ook dit is de Nations League: penaltytrauma Oranje na misser Noa Lang, ook Ronaldo mist elfmeter en Azzurri balen na comeback en geslaap

Naast de match van de Rode Duivels was er in de Nations League gisterenavond ook aandacht voor de terugmatchen van de kwartfinales. Er stonden enkele fraaie affiches op het programma.

Spanje - Nederland 3-3 pen: 5-4

Nederland slikte in de heenmatch de 2-2 pas in het slot, maar ook in de return waren de Spanjaarden nog niet klaar met onze noorderburen. Met penalty's die een cruciale rol speelden. Daarom was het ook passend dat een strafschoppenreeks de beslissing moest brengen, na opnieuw 2-2 na 90 minuten en 3-3 na de verlengingen. Noa Lang trapte één van de elfmeters tegen de lat, Spanje haalde het alsnog.

Duitsland - Italië 3-3

Duitsland - Italië is nog zo'n klassieker en die zal deze keer de geschiedenis ingaan vanwege de goal van Musiala. Donnarumma stond nog instructies te geven aan zijn verdedigers. Ze stonden allemaal te slapen, want ondertussen scoorde Duitsland uit corner. Na rust kwam Italië nog van 3-0 achter terug tot 3-3. Dat maakt die weggeefgoal nog erger, want de Duitsers stoten door na de krappe winst uit de heenmatch.

El gol de Musiala ha despertado traumas que creía que ya no tenía… pic.twitter.com/NND5k37MNH — Jeff (@JeffFcb14) March 23, 2025

Portugal - Denemarken 5-2 n.v.

Portugal moest door 1-0-verlies in Denemarken aan de bak. Ronaldo kreeg de ideale gelegenheid om de bordjes in evenwicht te hangen, maar trapte een strafschop wel héél zwak. Gelukkig voor hem scoorde hij daarna wel nog uit het veldspel, maar Trinçao werd pas echt de held voor Portugal. Hij dwong verlengingen af en maakte daarin ook nog eens het verschil.

Ronaldo missed the penalty which he won himself.



Its not like missing the penalty won by others.



pic.twitter.com/f29LQvErUm — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 23, 2025

Frankrijk - Kroatië 2-0 pen: 5-4

Frankrijk had in Kroatië met 2-0 verloren en balanceerde dus op de afgrond van de uitschakeling. In eigen land konden Les Bleus eenzelfde score neerzetten maar dan in hun voordeel. Olise en Dembélé maakten na de pauze de doelpunten. Zo kwamen er verlengingen en uiteindelijk ook strafschoppen aan te pas. Upamecano trapte de Fransen naar de halve finales.