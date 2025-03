🎥 Speelt Paul Pogba binnenkort in België? Zijn opvallende broer laat alvast van zich horen in het Belgische amateurvoetbal

In de derde provinciale van Oost-Vlaanderen werd dit weekend een spannende derby gespeeld tussen SKN Sint-Niklaas en FC Sint-Niklaas waarbij de thuisploeg won met 4-3. De grote man van de avond? Niemand minder dan Mathias Pogba, de broer van voormalig wereldster Paul Pogba.

De 34-jarige Fransman viel in minuut 55 in en zorgde met twee doelpunten in het slot van de wedstrijd voor de 4-3 overwinning van SKN Sint-Niklaas. Mathias Pogba kwam eerder in het nieuws door een afpersingszaak tegen zijn broer, waarvoor hij drie jaar cel kreeg. Toch hoefde hij niet echt de gevangenis in, omdat hij slechts één jaar effectief kreeg en die tijd met een enkelband uitzat.

Mathias is niet de enige Pogba in België. Zijn tweelingbroer Florentin Pogba speelt bij Virton, een club in de derde klasse. Zo zijn beide broers actief in het Belgische voetbal, wat de vraag oproept of ook Paul Pogba ooit naar België komt.

Paul Pogba naar België?

Paul Pogba zit zonder club na een dopingschorsing en heeft de afgelopen drie jaar amper gespeeld. Nu hij weer mag voetballen, is hij op zoek naar een nieuwe ploeg.

Met zijn ervaring en talent zou Paul Pogba een aanwinst kunnen zijn voor Belgische topclubs zoals Club Brugge, Anderlecht of Antwerp. Hij speelde eerder bij Juventus en Manchester United en won in 2018 het WK met Frankrijk.

Of hij echt in België gaat spelen, blijft afwachten. Maar met zijn broers al actief in ons land, is het niet onmogelijk. Misschien zien we hem ooit zelfs bij SKN Sint-Niklaas.