Doelman heeft alleen maar lof voor het hulpstuk dat Petr Čech wereldberoemd maakte: "Esthetisch is het misschien niet fantastisch mooi, maar..."

KVDO hoopte na het 0-0 gelijkspel van vorige week opnieuw te winnen op het veld van Sint-Denijs. Maar ook deze keer bleef het bij een doelpuntloos gelijkspel. Opvallend was doelman Gilles Vercruysse, die met een helm speelde na een lichte hersenschudding.

KVDO verdedigde sterk, maar creëerde weinig gevaar. Volgens Vercruysse is Sint-Denijs een stevige ploeg die thuishoort in derde afdeling, al missen ze scorend vermogen.

Voor de KVDO-doelman leverde de wedstrijd in elk geval een nieuwe clean sheet op. Toch was hij vooral blij dat hij dankzij de helm opnieuw kon spelen.

“Keepen met zo’n helm valt prima mee", vertelt de doelman in Het Nieuwsblad. “De helm belemmerde mijn bewegingsvrijheid totaal niet."

Of de helm een blijvende oplossing wordt, weet Vercruyss nog niet. “Voor mij is het tijdelijk, maar ik veronderstel dat het een verplichting zal worden."

Ondanks het opvallende uiterlijk ziet Vercruysse vooral voordelen in het dragen van een helm. "Esthetisch is het misschien niet fantastisch mooi, maar nadat ik er donderdag de eerste keer mee trainde, hield ik er geen enkel slecht gevoel aan over. Dankzij die helm kon ik weer onder de lat staan. Alleen lof dus.”