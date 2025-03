"Heb je afgezien? Ik heb genoten": Roberto Martinez opgelucht als nooit tevoren na thriller van formaat met Portugal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Portugal kwam als winnaar uit de spannende wedstrijd tegen Denemarken. Roberto Martinez was enorm gelukkig na de kwalificatie.

Portugal stond met de rug tegen de muur na hun 1-0 nederlaag tegen Denemarken in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Nations League. Roberto Martinez kreeg veel kritiek, hij gaf toe dat dit de slechtste wedstrijd was sinds zijn komst.

Het Portugese team heeft zich uiteindelijk weten te herstellen, maar tegen welke prijs! De Portugezen kwamen twee keer op voorsprong...maar werden telkens snel ingehaald. Pas in de laatste vijf minuten van de reguliere speeltijd wisten ze verlengingen af te dwingen, om uiteindelijk in de laatste rechte lijn geruststellend te winnen (5-2).

Roberto Martinez maakte indruk tijdens de persconferentie toen een journalist hem vroeg of het echt nodig was om zoveel te lijden om zich te kwalificeren: "Heb je afgezien? Ik vond het geweldig. Dat is voetbal. Er bestaan geen gemakkelijke wedstrijden. Als je niet van afzien houdt, moet je geen voetbalwedstrijden kijken."

Portugal ging door alle emoties

De voormalige coach van de Rode Duivels weet dat er toch kritiek is: "Ik ben hier om de spelers te helpen. Ik voel echt het vertrouwen van de supporters, de voorzitter, het nieuwe bestuur en de hele federatie. Het nationale team behoort toe aan de spelers en de supporters, niet aan de coach."

"Ik ben geen nieuwe coach, ik ben een coach met veel ervaring. Ik ben er zeker van dat wanneer het team verliest, het mijn schuld is en wanneer het team wint, het dankzij de spelers is", besluit hij. Martinez zal nu proberen Portugal naar de finale van de Nations League te leiden; daarvoor moeten ze Duitsland verslaan.