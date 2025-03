Patro Eisden krijgt positief nieuws over mogelijke stap richting 1A

Patro Eisden heeft alvast een eerste belangrijke stap gezet richting promotie. De club laat weten dat het een positief licentieadvies heeft gekregen voor zowel 1A als 1B.

Om in aanmerking te komen voor een licentie in de hoogste klasse, moest Patro voldoen aan een minimumcapaciteitseis. Daarom installeerde de club midden februari een extra tribune met 4.000 zitplaatsen. Hierdoor groeide de totale stadioncapaciteit naar 8.100 plaatsen, voldoende om een mogelijke promotie naar de Jupiler Pro League te ondersteunen.

Met nog vier speeldagen te gaan, verzekerde Patro zich al van een ticket voor de Promotion Play-offs. Dit gebeurde na een 1-0 overwinning tegen Lommel.

Hoewel het licentieadvies positief is, moet de club nog even wachten op de definitieve beslissing. Op 27 maart zal de Licentiecommissie, volgens Het Belang van Limburg, officieel bevestigen of Patro Eisden volgend seizoen een licentie voor 1A en 1B krijgt.

De club uit Maasmechelen staat momenteel op de vierde plaats in de Challenger Pro League. Deze zondag trekken de troepen van Stijn Stijnen naar Club Luik.