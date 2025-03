Rode Duivels weten al in welke pot ze zitten en wat de mogelijke tegenstanders worden in volgende Nations League: mooie duels op komst

De Rode Duivels weten al dat ze Servië, Engeland en Noorwegen niet zullen tegenkomen in de poules van de volgende editie van de Nations League. Hier zijn de verschillende potten voor Divisie A.

Ze hebben het gedaan. Dankzij vijftien minuten van waanzin zijn de Rode Duivels Oekraïne voorbij gegaan en hebben ze zich verzekerd van een plek in Divisie A van de volgende editie van de Nations League

De groepsfase zal plaatsvinden van 21 september tot 17 november 2026, met de play-offs en de finalerondes gepland voor het jaar 2027. Hoewel de datum voor de loting nog niet is onthuld, zijn de potten waarin de verschillende teams zullen worden verdeeld dat wel.

Engeland vermeden, maar hereniging met Frankrijk of Italië?

België zal in pot 3 van deze loting zitten, samen met Servië, Engeland en Noorwegen. Dit betekent dat ze deze teams niet zullen treffen in de groepsfase

In pot 1 is het eenvoudig. Hier vinden we de vier halvefinalisten van deze editie, namelijk Duitsland, Spanje, Portugal en Frankrijk. In pot 2 bevinden zich de landen die door deze teams in de vorige ronde zijn uitgeschakeld: Nederland, Italië, Denemarken en Kroatië.

Servië en België, in pot 3, zijn beide winnaars van de play-offs, terwijl Noorwegen en Engeland hun groep in Divisie B hebben gewonnen. In pot 4 vinden we de andere twee gepromoveerden uit Divisie B, Wales en Tsjechië, samen met de twee andere play-offwinnaars, Turkije en Griekenland.

Elke pot zal vertegenwoordigd zijn in een groep, met in totaal vier groepen.