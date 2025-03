📷 'Royal Antwerp FC weigert miljoenenbod van Europese grootheid op sterkhouder'

Royal Antwerp FC moet zijn eigen plan leren trekken op financieel vlak, zonder dat voorzitter Paul Gheysens iedere keer moet bijpassen.

Om dat te realiseren zullen elk jaar enkele sterkhouders van de hand moeten gedaan worden. Ook komende zomer zal dat noodzakelijk zijn.

Eén van de spelers die de nodige interesse geniet is Mahamadou Doumbia. De middenvelder staat in beeld bij heel wat Europese topclubs.

Zo werden in het verleden al Napoli, Sevilla en een resem Engelse clubs genoemd, maar volgens Africafoot mag je daar nu ook Juventus aan toevoegen.

Volgens het medium zou er een bod van 10 miljoen euro binnengelopen zijn op de Bosuil, maar Antwerp wil meer. 15 miljoen euro zou het absolute minimum zijn voor de speler waarvoor ze zelf 1 miljoen euro betaalden.

