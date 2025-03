Rudi Garcia laat voelen wie de baas is: Tedesco ging nog mee in deze wens van Duivels, nieuwe bondscoach wil er niet van weten

Sinds de aanstelling van bondscoach Rudi Garcia en sportief directeur Vincent Mannaert waait er een nieuwe wind bij de Rode Duivels. Kleine, maar veelzeggende veranderingen maken duidelijk dat er een nieuwe koers wordt gevaren.

Zo eet de staf en spelersgroep opnieuw samen aan één lange tafel, zoals in de tijd van Roberto Martínez. De sfeer en teamgeest worden ook na de wedstrijden benadrukt: na de recente 3-0 overwinning tegen Oekraïne bleef de ploeg nog een tijd in de kleedkamer om met pizza de wedstrijd te bespreken, schrijft HLN.

Een contrast met vroeger, toen spelers zich na de laatste interland vaak zo snel mogelijk naar huis of hun privévliegtuig haastten.

Ook de planning rond wedstrijden is anders. Er is geen vanzelfsprekende vrije dag meer tussen twee interlands, en na uitwedstrijden wordt niet langer diezelfde nacht teruggevlogen. Garcia wil niet om vier uur 's nachts in Zaventem staan en baseert zich op wetenschappelijke studies die aantonen dat de recuperatie beter verloopt als de ploeg ter plaatse overnacht.

Zijn voorganger Domenico Tedesco had daar dezelfde mening over, maar gaf uiteindelijk toe aan de wensen van de spelersgroep en de financiële situatie van de bond.

De rolverdeling tussen Garcia en Mannaert is eveneens helder. Mannaert volgt volgens insiders de meeste tactische sessies, maar begeeft zich niet in trainingsplunje op het veld zoals zijn voorganger. Het zijn subtiele, maar doelbewuste ingrepen die tonen dat Garcia en Mannaert hun stempel drukken op deze nieuwe Rode Duivels.