Trammelant tussen ex-international en wonderkind Yamal blijft duren: "Als je denkt dat je een soort God bent..."

Rafael van der Vaart vindt dat Lamine Yamal zich niet zo druk moet maken om zijn kritiek. In het voetbalpraatprogramma Rondo reageerde hij op de jonge Spaanse international, die zich via Instagram had uitgesproken over Van der Vaarts eerdere opmerkingen.

Van der Vaart had nochtans lof voor Yamal. “Zijn goal tegen Nederland was van wereldklasse, hij is een geweldige speler.” Toch stoort de oud-international zich aan de houding van de 17-jarige. “Hij krijgt zoveel lof, maar hij moet oppassen dat hij niet gaat denken dat de wereld om hem draait.”

De discussie begon na de Nations League-wedstrijd Nederland-Spanje. Van der Vaart had zich afgevraagd of Yamal er wel zin in had. “Broekje laag, nonchalant, weinig inzet", luidde zijn kritiek. De jonge Spanjaard reageerde zondag na de zege van zijn team met een Instagram-post waarin hij Van der Vaart belachelijk maakte.

Yamal plaatste foto’s van Van der Vaart en schreef spottend: “Broekje laag, een doelpunt, een gemiste penalty én een plek in de halve finale.” Zijn reactie zorgde voor veel ophef, vooral in Spanje.

Van der Vaart vond de reactie overdreven en ging in de tegenaanval. “Als je denkt dat je een soort God bent, word je misschien een minder leuk persoon.” Hij benadrukte dat zijn kritiek niet bedoeld was om Yamal neer te halen.

De oud-international was verbaasd over de grote ophef. “Mijn familie woont in Spanje en daar ontplofte de bom. Maar ik vond gewoon dat hij maniertjes vertoonde die ik liever niet zie.”

Toch blijft Van der Vaart vol lof over Yamal. “Hij is een fenomenale speler, maar hij moet wel met beide voeten op de grond blijven.”