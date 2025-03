"We zagen het verschil toen hij eraf ging": Silvio Proto zag één teleurstelling bij de Rode Duivels

Zondag is het de Rode Duivels gelukt. Ze versloegen Oekraïne met 3-0 om in League A van de Nations League te blijven. Maar wie waren de spelers die er goed voor stonden en waren er teleurstellingen? Silvio Proto gaf meer uitleg.

Silvio Proto noemde Timothy Castagne, Romelu Lukaku en Hans Vanaken de beste spelers aan Belgische zijde. "Castagne, daar kun je niets aan doen, je zet hem op verschillende posities en hij speelt altijd zijn spel. Lukaku voor zijn twee goals", legde hij uit aan RTL.

Maar de voormalige doelman was vooral verrast door de middenvelder van Club Brugge: "Vanaken, ik vond dat hij een geweldige wedstrijd speelde. Veel recuperaties, infiltraties zonder bal, veel aanwezigheid in het strafschopgebied, een assist op het laatste doelpunt van Romelu."

De enige speler die Proto enigszins teleurstelde was Leandro Trossard: "We zagen het verschil toen hij eraf ging. Felicitaties aan Garcia voor zijn coaching, want alle spelers die terugkwamen speelden een goede wedstrijd."

De oud-doelman ziet geen enkele speler totaal ondermaats presteren, noch qua mentaliteit, noch op het veld: “Ik zet geen enkele Rode Duivel in het rood, want ze benaderden deze wedstrijd allemaal met de juiste mentaliteit. Ze zetten veel intensiteit in, vooral in de tweede helft. Ik hoop dat we weer een team hebben," besloot hij.