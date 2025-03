De toekomst van Standard in groot gevaar? Een verrassend document onthult ernstige beschuldigingen

Elke dag brengt verontrustend nieuws over de toekomst van Standard, dat nog steeds op zoek is naar een overnemer. A-Cap, de eigenaar van stamnummer 16, is inderdaad het onderwerp van een zeer verontrustend onderzoek.

De klassieke fase van het seizoen bood de Luikse supporters wat ademruimte: tot de laatste wedstrijden hebben Ivan Leko en zijn mannen gestreden voor een plek in de top 6, een prestatie die ondenkbaar leek voor een Standard waarvan werd verwacht dat ze eerder zouden strijden voor het behoud. Nu de 30 wedstrijddagen achter ons liggen en de internationale pauze de betovering heeft verbroken, begint iedereen een beetje wakker te worden en zich bewust te worden van de realiteit: Standard verkeert nog steeds in een dramatische situatie achter de schermen. En een document ontvangen door de RTBF herinnert ons hier weer aan. In dit dossier van 398 pagina's wordt via de RTBF onthuld dat A-Cap, de huidige eigenaar van Standard waarbij potentiële kopers hun biedingen aan het begin van het jaar moesten indienen, "speelt met het geld van zijn verzekeringnemers". Standard heeft geprofiteerd van deze "gevaarlijke" investeringen De verzekeringsregulator van de Amerikaanse staat Utah zou eisen dat 3 van de 5 verzekeringsmaatschappijen die eigendom zijn van A-Cap in gerechtelijke reorganisatie worden geplaatst. Deze bedrijven worden beschouwd als "insolvent en gevaarlijk". Gevraagd door de RTBF, legt criminoloog Michaël Dantinne uit dat deze documenten willen aantonen dat A-Cap "zich heeft bediend van de premies en financiële plaatsingen geadviseerd aan zijn klanten om ze te investeren in vaak kortetermijn- en zeer risicovolle investeringen met hoge rentetarieven". Kortom: dat A-Cap "speelt" met het geld van zijn verzekerden. Deze investeringen bleken totaal mislukt te zijn, maar dat weerhield A-Cap er niet van om door te gaan met investeren, alsof het zijn eerdere mislukkingen wilde verbergen ("meer investeren om te doen alsof alles goed gaat"). Een totaal van 400 miljoen euro, dus, geïnvesteerd tegen alle gezond verstand en aanbevelingen van de toezichthouder in. Volgens de RTBF is het zeer waarschijnlijk dat Standard Luik deel heeft uitgemaakt van de investeringen die A-Cap heeft gedaan met dit "fictieve" geld dat is verkregen via zijn verzekerden. De data komen overeen. Kenneth King, de baas van A-Cap en dus indirect van Standard, wordt beschuldigd van het verrijken ten koste van zijn verzekerden. Een ernstige beschuldiging, "maar gebaseerd op meer dan 300 pagina's minutieuze studie", benadrukt Michaël Dantinne. Dit ruikt naar misère...