Problemen van Thibaut Courtois bij Real Madrid nog niet opgelost: Rode Duivel zit niet in de selectie voor cruciale wedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid moet het in de terugwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey tegen Real Sociedad opnieuw stellen zonder Thibaut Courtois. De Belgische doelman blijft sukkelen met spierproblemen en zit niet in de selectie.

De afwezigheid van Courtois hoeft geen groot probleem te zijn voor Real Madrid. Coach Carlo Ancelotti kiest in de bekercompetitie steevast voor de Oekraïense reservedoelman Andriy Lunin, waardoor Courtois ook zonder blessure mogelijk niet had gespeeld.

Volgens Het Nieuwsblad nam Courtois vandaag niet deel aan de laatste groepstraining. In plaats daarvan werkte hij binnen een individueel oefenprogramma af. Het is voorlopig onduidelijk wanneer hij opnieuw fit zal zijn.

Ook afgelopen zaterdag moest de Belgische doelman forfait geven. Hij miste de competitiewedstrijd tegen Leganés, waarin Real Madrid met 3-2 won.

Niet alleen bij zijn club, maar ook bij de Rode Duivels kon Courtois recent niet in actie komen. Vorige week bleef hij in Genk uit voorzorg aan de kant.

Real Madrid won de heenmatch in de beker met 0-1 in Real Sociedad en wil nu de finale veiligstellen in eigen huis. De andere halve finale gaat tussen Atlético Madrid en FC Barcelona.