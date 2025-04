Amateurvoetballer zakt neer op het veld en krijgt zware klap te verwerken: "Ik ben heel blij dat ik het kan navertellen"

Arno Robert, 22-jarige middenvelder bij KFC Zwarte Leeuw, kreeg afgelopen week een zware klap te verwerken. Tijdens een wedstrijd tegen Londerzeel zakte hij plots in elkaar, en enkele dagen later kreeg hij te horen dat hij kampt met hartritmestoornissen.

Tijdens de wedstrijd tegen Londerzeel ging het mis voor Arno Robert. Hij zakte zonder waarschuwing in elkaar, tot schrik van iedereen om hem heen.

Gelukkig was hij snel weer bij bewustzijn, maar hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Dit was niet de eerste keer dat hij iets soortgelijks meemaakte, maar vorig seizoen dacht men dat het om een bloeddrukval ging.

Na verschillende onderzoeken kwam er slecht nieuws. Artsen dachten eerst dat het een ontsteking van de hartspier was. Maar al snel bleek dat het om hartritmestoornissen ging. Dit betekent dat Arno een defibrillator nodig heeft.

Donderdag moet Arno een defibrillator laten implanteren. "Hopelijk verloopt alles goed zodat ik zo snel mogelijk mijn leven weer kan oppikken", zegt Arno hoopvol in Het Nieuwsblad. "Al moet ik zeggen dat ik een paar dagen echt in de put zat toen ik het slechte nieuws te horen kreeg."

Onzekerheid over voetbalcarrière

Hoewel Arno zijn passie voor voetbal niet opgeeft, is het nog onduidelijk of hij ooit weer zal kunnen voetballen. "Ik kreeg wel de indruk dat hij niet wil dat ik blijf voetballen. Mijn wereld zou toch deels instorten als ik moet stoppen. Anderzijds ben ik wel heel blij dat ik het nog kan navertellen, want volgens de dokters had het veel slechter kunnen aflopen.”