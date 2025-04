KBVB blijft besparen en neemt weer afscheid van belangrijke pion

De voetbalbond blijft verder besparen. Dat kost nu de job van marketing- en communicatiedirecteur Manu Leroy die moet vertrekken.

De KBVB moet besparen en blijft dat ook doen. Vorig jaar werd er nog 11 miljoen euro verlies geboekt. Er moet meer worden ingezet op het sportieve.

Op al de rest moet dus bespaard worden. De inkomsten van sponsoring zijn toegenomen de laatste paar jaar, maar ook de uitgaven van het marketingdepartement.

Het Laatste Nieuws meldt dinsdag dat Manu Leroy, die Marketing- en communicatiedirecteur was, moet vertrekken. HR-directeur Sylvie Marissal moet ook afscheid nemen.

In 2023 was Leroy nog acht maanden lang interim-CEO van de KBVB. Later wou hij nog definitief CEO worden, maar Piet Vandendriessche kreeg toen uiteindelijk de voorkeur.

Leroy werkte nog mee aan de laatste campagne van de Rode Duivels, 'L’Union fait la force'. Bij de voorstelling van Rudi Garcia was Leroy verantwoordelijk voor de persconferentie.