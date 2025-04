Rudi Garcia zit weer met een serieus luxeprobleem: "Ik kan alleen maar mijn best doen"

Matz Sels verving Thibaut Courtois last minute tegen Oekraïne. Hij laat zien dat hij een van de beste keepers van Europa is dit seizoen.

Wat een luxe voor Rudi Garcia: niet alleen kan de bondscoach van de Rode Duivels nu weer rekenen op Thibaut Courtois, een van de - zo niet dé - beste keepers ter wereld. Ook Matz Sels is van wereldklasse dit seizoen.

De doelman van Nottingham Forest is namelijk een van de beste keepers in de Premier League. Statistisch gezien is hij zelfs de beste: niemand heeft meer clean sheets in de competitie dan hij met zijn 12.

Met deze cijfers hopen Sels en Nottingham zelfs een onverwachte plek in de Champions League te veroveren. "De top vier is nu echt wel een doel. Met nog negen matchen te gaan kunnen we dat niet meer onder stoelen of banken steken", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Ondanks dat Sels zegt dat hij niet zozeer bezig is met cijfers, heeft de hij een serieuze groei doorgemaakt sinds zijn transfer van Strasbourg naar Nottingham. Op 33-jarige leeftijd zou hij zelfs aanspraak kunnen maken op een basisplaats... bij elke nationale ploeg.

Natuurlijk zal Thibaut Courtois zijn plaats niet snel afgeven. "Ik denk wel dat ik de nieuwe trainer heb laten zien dat hij op me kan rekenen. Ik ben blij dat ik me heb kunnen tonen, maar ik ga zeker niet roepen dat ik moet spelen. Ik kan alleen maar mijn best doen", zegt Sels nog.