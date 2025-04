Moet zomertransfer Rudi Garcia overtuigen? Jonge Rode Duivel op weg naar uitgang bij topclub die zelfs al transfersom vastlegde

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met slechts 26% speeltijd in de Serie A lijkt Samuel Mbangula Juventus aan het einde van het seizoen te verlaten. De club heeft zelfs al een verkoopprijs vastgesteld.

Op zijn 21ste heeft Samuel Mbangula al naam gemaakt in de kleuren van Juventus. De jonge vleugelspeler heeft dit seizoen vier doelpunten gescoord en vijf beslissende passes gegeven voor het eerste team.

Zijn technische kwaliteiten zijn opvallend. In november werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels, hoewel hij niet in actie kwam tijdens de wedstrijden tegen Italië en Israël in de Nations League.

Samuel Mbangula op weg naar de uitgang bij Juventus?

Dit seizoen speelde Mbangula slechts 26% van de competitieminuten in de Serie A. Dit suggereert dat hij mogelijk een andere club moet zoeken om meer speeltijd te krijgen en zijn plek in de selectie van Rudi Garcia te veroveren.

Bovendien zal de Oude Dame deze zomer geld nodig hebben, zo wordt gemeld door de Gazzetta dello Sport. Volgens de Italiaanse krant heeft Juventus de verkoopprijs van de jonge Rode Duivel al vastgesteld op 14 miljoen euro.