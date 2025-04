Uitstekend nieuws: België zal voor het eerst sinds 2017 vertegenwoordigd zijn aan de FIFA-tafel

Dit is een belangrijk moment. De voorzitter van de Belgische voetbalbond, Pascale Van Damme, zal de komende vier jaar zetelen bij de FIFA.

Elk jaar brengt het UEFA-congres de 55 Europese voetbalverenigingen bijeen om belangrijke beslissingen te nemen over de toekomst van het spel en om de verschillende vertegenwoordigers aan te wijzen die UEFA zullen vertegenwoordigen in de FIFA.

De 49e editie vond plaats in Belgrado, deze donderdagochtend. UEFA-president Aleksander Čeferin benadrukte eerst "het succes" van het EK, voordat hij sprak over mogelijke wijzigingen in bepaalde competitiestructuren.

Na de toespraak van FIFA-president Gianni Infantino werd er vervolgens gestemd over wie er aan de FIFA-tafel zal zitten. Binnen de FIFA Council krijgt de UEFA drie plaatsen voor vice-voorzitters en zes plaatsen voor andere leden.

Eén van die leden moet zeker een vrouw zijn. Aangezien Pascale Van Damme de enige vrouw was die zich kandidaat stelde, was ze snel zeker van haar plaats. Ze zal een termijn van vier jaar ingaan.

Dit is de eerste Belg die zetelt aan de FIFA-tafel sinds Michel D'Hooghe in 2017. Volgend jaar zal de 50e editie van het UEFA Congres plaatsvinden op 12 februari 2026 in Brussel.