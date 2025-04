De Bruyne bepaalt zelf zijn toekomst en wil gerust tegen alle verwachtingen ingaan: KDB heeft nieuw plan

Kevin De Bruyne heeft na zijn aangekondigd vertrek bij Manchester City opnieuw zijn beste vorm te pakken. De 33-jarige middenvelder maakte de voorbije weken indruk bij de Rode Duivels en in de Premier League

Ondanks alle geruchten over Saoedi-Arabië en de VS wijst alles er momenteel op dat hij zijn carrière op het hoogste niveau wil voortzetten in plaats van af te bouwen in een verre competitie. Zijn doel is duidelijk: blijven voetballen op topniveau.

Na de 3-0-zege van België tegen Oekraïne en een sterke prestatie tegen Crystal Palace bevestigde De Bruyne dat hij openstaat voor een overstap naar een andere Europese club. Hij sluit zelfs een transfer binnen de Premier League niet uit.

Clubs als Manchester United of Liverpool worden genoemd, al blijft dat voorlopig speculatie. De Bruyne gaf aan dat hij zijn toekomst nog moet bespreken met zijn gezin. Een terugkeer naar Manchester City lijkt uitgesloten.

De relatie tussen De Bruyne en het clubbestuur is de voorbije maanden afgekoeld, deels door de teleurstellende sportieve prestaties van City en het gebrek aan initiatief voor contractverlenging. De club gaf wel prioriteit aan een nieuw contract voor Erling Haaland. Dat zorgde voor frustratie bij De Bruyne, die twee moeilijke seizoenen kende door blessureleed.

Door zijn afscheid op sociale media aan te kondigen, nam De Bruyne het heft in eigen handen. Zijn focus ligt nu op een waardig afscheid met mogelijk nog een FA Cup-zege op 17 mei. Dat zou zijn twintigste trofee worden met Manchester City. De deelname aan het WK voor clubs later dit jaar lijkt minder waarschijnlijk, omdat zijn contract eind juni afloopt.

Wat daarna volgt, blijft open. De Bruyne benadrukt dat elke keuze in overleg met zijn familie gemaakt wordt. Zijn vrouw en drie kinderen moeten zich goed voelen in een nieuwe omgeving. Een eerder aanbod uit Saudi-Arabië blijft een optie, maar de kans is reëel dat De Bruyne toch voor een sportief uitdagend project kiest in Europa.

Zijn motivatie om op niveau te blijven voetballen is ook ingegeven door zijn ambitie met de nationale ploeg. De Bruyne mikt op het WK van 2026 in de VS, Canada en Mexico. Om daar een hoofdrol te kunnen spelen, zal hij zich ook voor de kwalificatiematchen moeten blijven aanbieden. Dat betekent dat hij fit én in vorm moet blijven.