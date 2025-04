Nu de competitie erop zit: Deze ploegen spelen de play-offs in de Challenger Pro League

De Challenger Pro League is helemaal uitgespeeld. Zulte-Waregem pakte de titel en promoveert samen met La Louvière naar de Jupiler Pro League.

Het was een spannende bedoening op de slotspeeldag van de Challenger Pro League. Uiteindelijk trok Zulte Waregem aan het laatste eind.

Als tweede in de stand mag La Louvière mee naar de Jupiler Pro League. RWDM zal zich als derde voor de barrages tegen de nummer twee uit de Relegations Play-offs moeten proberen te verzekeren van promotie.

Club NXT kan geen play-offs van de Challenger Pro League spelen, waardoor A, B en C een ticket krijgen als de volgende drie ploegen in de rangschikking.

Eerst worden de halve finales gespeeld. Lokeren-Temse neemt het eerst in eigen huis op tegen RWDM. SK Beveren speelt eerst zijn thuiswedstrijd tegen Patro Eisden. De twee winnaars spelen de finale, ook in twee matchen.

Daarna volgt een duel met de tweede uit de Relegations Play-offs van de Jupiler Pro League om te bepalen wie volgend jaar in 1A zal spelen.

Voorlopig doen we ook geen uitspraak over de deelname van Lokeren-Temse aan de play-offs. Het valt af te wachten of Lierse SK hun plaats kan innemen of niet.