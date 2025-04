Barcelona incasseert levensbelangrijke domper voor Clasico tegen Real Madrid

Robert Lewandowski viel onlangs geblesseerd uit. Nu is duidelijk dat hij drie weken afwezig zal zijn. Een harde klap zo vlak voor de Clasico en de bekerfinale tegen Real Madrid.

FC Barcelona krijgt een flinke klap te verduren met de aankondiging van de onbeschikbaarheid van hun doelpuntenmaker. Robert Lewandowski zal naar verwachting drie weken afwezig zijn met een spierblessure aan zijn linkerdij.

De clubartsen hebben een blessure aan de halve pees geïdentificeerd, wat de vrees bevestigt die ontstond na zijn vroegtijdige vervanging afgelopen weekend.

Bezorgde blik terecht

Met een bezorgde blik op zijn gezicht greep de Pool naar zijn been en verliet het veld meteen tegen Celta de Vigo. Verdere onderzoeken hebben helaas de initiële diagnose bevestigd.

De timing had niet slechter kunnen zijn. Terwijl Barça zich op alle fronten in de laatste fase van het seizoen bevindt, wordt het team nu beroofd van hun topscorer. De halve finale in de Champions League tegen Inter én de clash met Real Madrid in de competitie zullen zonder zijn aanwezigheid gespeeld moeten worden.

De Clasico tegen Real in de finale van de Copa del Rey, gepland over minder dan een week, zal het uiteraard zeker zonder Lewandowski moeten doen. De clubspecialisten blijven voorzichtig wat betreft de exacte datum van zijn terugkeer. Een race tegen de klok is begonnen.