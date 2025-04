'Union SG wil shoppen in eigen land en onderhandelt met Club Brugge over nieuwe middenvelder'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union blijft op zoek gaan naar nieuwe spelers in eigen land. Deze zomer zou een jong talent van Club Brugge naar het Dudenpark kunnen trekken.

Zondag smeerde Union SG KRC Genk een eerste thuisnederlaag van het seizoen aan (1-2). Een overwinning die, samen met de demonstratie van Club Brugge in de Slag om Vlaanderen, de titelstrijd nieuw leven inblies.

De Unionisten zullen voor de vierde opeenvolgende keer strijden om de titel. Ondertussen wil het bestuur zich al voorbereiden op volgend seizoen.

We weten dat ze graag jonge spelers uit de eigen competitie aantrekken die weinig speeltijd krijgen. Denk aan Noah Sadiki, maar ook aan Anouar Ait El-Hadj en Kamiel Van de Perre.

Volgens Thomas Vandermeersch en transferexpert Sacha Tavolieri heeft Union SG zijn pijlen gericht op Lynnt Audoor, van Club Brugge. De 21-jarige middenvelder zou dit seizoen graag zijn kans hebben gekregen in het eerste elftal, maar vanwege de concurrentie kwam dit er nog niet van.

Union Saint-Gilloise zou aan het onderhandelen zijn met het bestuur van Club over een transfer tegen een vergoeding van ongeveer één miljoen euro. Audoor speelde dit seizoen 20 wedstrijden met Club NXT in de Challenger Pro League, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en drie assists.